Jugendliche mit Rente konfrontiert Bei der Altersvorsorge zählt jeder Monat
Die Deutsche Rentenversicherung schickt ihre Beraterinnen und Berater an öffentliche Schulen. Was bringt das jungen Menschen?
Die gesetzliche Rente als Thema in einer Serie über Geldanlagen für Jüngere? Das erscheint auf den ersten Blick gleich in zweifacher Hinsicht deplatziert. Erstens, weil die Rente keine Anlageform für Geld ist, über das der Besitzer verfügt und das er anlegen möchte. Zweitens, weil die Rente von Jüngeren ähnlich weit weg ist wie der Mond von der Erde. Andererseits: Die zumindest für alle angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesetzlich vorgeschriebenen Abschläge vom Gehalt für die Rentenversicherung werfen beim Erreichen des entsprechenden Alters auch was ab. Damit es das Optimum wird, kann eine frühzeitige Beschäftigung zumindest nicht schaden.