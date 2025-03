An Besuche im Freibad hat Mais Alawad keine guten Erinnerungen. „Ich trage keinen Bikini, sondern Shorts und ein langes Top. Und trotzdem werde ich von Männern angemacht“, was der Schülerin aus Weissach unangenehm ist. Eha Sadeque pflichtet ihr bei: „So was ist kein Einzelfall. Und wenn es keine Kommentare sind, dann sind es Blicke.“

Während sich die meisten dieser Vorfälle in Freibädern wie dem Leobad abspielen, hat Aliya Obermann so etwas auch schon im Hallenbad gesehen. „Man wird schräg angeguckt, aber es gibt auch ältere Männer, die einen begrapschen“, erzählt sie.

Idee ist beim Jugendforum erfolgreich

Für Mais und ihre Freundin Najlaa Addunaifat kommt dazu: Sie sind Muslima, Najlaa trägt auch Kopftuch. Sich unbedeckt vor Männern zu zeigen, kommt für sie nicht in Frage. Doch es brachte die Schülerinnen des Beruflichen Schulzentrums Leonberg auf eine Idee: eine reine Schwimmzeit für Frauen und Mädchen.

Diese stellten sie im vergangenen Oktober beim Jugendforum Leonberg vor. Dort dürfen sich alle Jugendlichen einbringen, die in Leonberg wohnen oder hier zur Schule gehen. Die Ideen werden dann mit Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderats erörtert und über den Jugendausschuss weiterverfolgt. Die Idee von Mais und Najlaa wird nun am Samstag, 3. Mai, von 18 bis 20 Uhr im Leonberger Hallenbad getestet. Kommt das Frauenschwimmen gut an, könnte es ein regelmäßiges Angebot werden.

Bis dahin wollen die Schülerinnen ordentlich Werbung machen für ihr Angebot, etwa bei Mitschülern und Freunden. Dabei können sie auch auf die Unterstützung des Jugendausschusses bauen, der Flyer und vielleicht auch Plakate beisteuert. „Selbst wenn es beim ersten Mal noch nicht gut angenommen werden sollte, ist das Projekt damit noch nicht gestorben“, sagt Stadtjugendreferent Lars Schoppe. Solche Aktionen bräuchten oft eine gewisse Anlaufzeit.

Angebot in Ditzingen seit Jahren

Öffnungszeiten nur für Frauen sind in Saunen gang und gäbe. Eine Schwimmzeit nur für Frauen wird dagegen nur in wenigen Kommunen angeboten, etwa in Weil der Stadt einmal im Monat an einem Sonntagnachmittag oder in Ditzingen alle zwei Wochen an einem Sonntagabend. Das Angebot in Ditzingen gibt es seit etwa 2013. „Ein Grund hierfür war eine Anfrage des muslimischen Vereins, der um Schwimmzeiten für Muslimas bat“, berichtet Stadtsprecher Michael Geyer.

Um mehr Menschen anzusprechen, wurde eine allgemeine Frauenschwimmzeit eingerichtet, zu der aktuell etwa 50 Frauen kämen. Anfangs wurde diese Badezeit von weiblichem Personal des DLRG abgedeckt. „Inzwischen muss auf städtisches Personal zurückgegriffen werden, weswegen derzeit nur eine männliche Aufsicht zur Verfügung steht“, erklärt Geyer. Das werde auch offen kommuniziert.

Das gleiche Problem gibt es auch in Leonberg. „Hier sind auch alle Bademeister Männer. Wer also Kopftuch trägt, muss trotzdem auf einen Burkini zurückgreifen“, erzählt Mais Alawad, die sich freuen würde, wenn sich doch noch weibliches Personal finden ließe. „Aber wir können dann trotzdem sicher sein, dass wir von den Bademeistern nicht doof angequatscht oder angeglotzt werden“, sagt die 19-Jährige.

„Ich denke, das wird gut werden“, meint Eha Sadeque, die Sprecherin des Jugendausschusses ist. „Vielleicht wird es sogar so gut, dass wir das im Sommer auch im Leobad machen können.“ Für die Schülerinnen ist dies das eigentliche Ziel ihrer Aktion.

Frauenschwimmen in der Region

Leonberg

Am Samstag, 3. Mai, von 18 bis 20 Uhr. Einlass nur für Frauen und Kinder unter 10 Jahren.

Ditzingen

Etwa jeden zweiten Sonntag von 19.15 bis 22 Uhr. Die nächsten Termine sind am 9. und 23. März sowie am 6. April.

Weil der Stadt

Jeweils am ersten Montag im Monat von 14.30 bis 18 Uhr. Einlass nur für Frauen und Kinder bis 7 Jahre. Die nächsten Termine sind am 7. April, 5. Mai und 2. Juni.

Filderstadt

Das Hallenbad im Stadtteil Plattenhardt ist mittwochs von 14 bis 16 Uhr nur für Frauen sowie Kinder bis 10 Jahre geöffnet.

Stuttgart

Der Schwimmverein muslimischer Frauen Stuttgart bietet in verschiedenen Bädern der Stadt Schwimmkurse nur für Frauen an, egal welcher Religion oder Herkunft. Die Kinderkurse sind auch für Jungen bis 8 Jahre offen.

Weiteres

Auch verschiedene Schwimmschulen in Leonberg und Umgebung bieten spezielle Frauenkurse an, etwa die Schwimmschule Sandra Rebmann. Dies sind aber jeweils keine reinen Frauenschwimmzeiten in den jeweiligen Bädern.