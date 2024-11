Eine starke Leistung liefern die Kinderdarsteller Samuel, Flinn und Levin in der aktuellen Produktion „Die Erziehung des Rudolf Steiner“ im Schauspiel Stuttgart ab. Im Interview geben die drei Einblick in den Probenalltag und ihre eigenen außergewöhnlichen Talente.

Kathrin Horster 24.11.2024 - 09:49 Uhr

Gruselige Bühnenszenen machen Samuel Santangelo gar nichts aus. Aktuell spielt der Elfjährige im Wechsel mit seinen Kollegen Flinn Naunheim und Levin Raser in „Die Erziehung des Rudolf Steiner“ im Stuttgarter Schauspielhaus das kindliche Sprachrohr des berühmten Begründers der Waldorfpädagogik. Das britisch-irische Regieduo Ben Kidd und Bush Moukarzel hat das Stück in einer teils düsteren Ästhetik entwickelt, besonders zum Ende hin, wenn gesichtslose Gestalten in der Projektion eines brennenden Waldes „Death is not the End“ singen.