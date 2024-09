Homestory bei Sandra Wurster in Botnang Wenn das ganze Leben in zwei Koffer passt

It’s time to move on: Nicht gleich morgen, aber schon bald will Buchautorin und „Lebensgenießerin“ Sandra Wurster auf große Reise gehen. Ihr Leben soll dann in zwei Koffer passen. Bis dahin wird ausgemistet was das Zeug hält. Wir haben sie in ihrer minimalistisch eingerichteten Wohnung in Botnang besucht.