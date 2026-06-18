Jugendliche und Social Media Die Suchtmaschine Smartphone immer in der Hand
Eine Gesprächsrunde im Grafenauer Jugendtreff zeigt: Kinder und Jugendliche können sich dem Sog von Handys und sozialen Medien kaum entziehen.
Eine Gesprächsrunde im Grafenauer Jugendtreff zeigt: Kinder und Jugendliche können sich dem Sog von Handys und sozialen Medien kaum entziehen.
Ein warmer Montagnachmittag Mitte Juni. Im Jugendtreff in der Grafenauer Stegmühle findet der wöchentliche Teenietreff statt. Während draußen die Sonne scheint, schauen drinnen vier Jungs und ein Mädchen auf ihre Handys und quatschen munter durcheinander. „In der Schule müssen die meisten ihre Handys abgeben“, sagt Jugendreferentin Shukria Gharib. Nach teilweise bis zu neun Schulstunden will die Sozialpädagogin ihnen deshalb ein wenig Freiraum zugestehen. „Hier können sie machen, was sie wollen, solange es im Rahmen bleibt“, erklärt die 30-Jährige.