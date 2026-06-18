Jugendliche und Social Media: Die Suchtmaschine Smartphone immer in der Hand

Ein warmer Montagnachmittag Mitte Juni. Im Jugendtreff in der Grafenauer Stegmühle findet der wöchentliche Teenietreff statt. Während draußen die Sonne scheint, schauen drinnen vier Jungs und ein Mädchen auf ihre Handys und quatschen munter durcheinander. „In der Schule müssen die meisten ihre Handys abgeben“, sagt Jugendreferentin Shukria Gharib. Nach teilweise bis zu neun Schulstunden will die Sozialpädagogin ihnen deshalb ein wenig Freiraum zugestehen. „Hier können sie machen, was sie wollen, solange es im Rahmen bleibt“, erklärt die 30-Jährige.

Heute hat sie zu „Real Talk & Pizza“ eingeladen. Das monatliche offene Gesprächsformat mit gemeinsamem Essen behandelt Themen aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen ab Klassenstufe fünf. Zuletzt ging es um Smartphonenutzung, diesmal um Social Media. Die Mobilgeräte sind dabei immer allgegenwärtig.

Die Benimmregeln sind schnell wieder vergessen

Als es Zeit für die Gesprächsrunde wird, rufen Shukria Gharib und die 18-Jährige FSJlerin Joelina Jaiser die Gruppe nach draußen zum Stuhlkreis. Mittlerweile ist ein zweites Mädchen zu der Gruppe von Elf- und Zwölfjährigen hinzugekommen. Normalerweise seien noch mehr Jugendliche hier, sagt Gharib, viele müssten aber auf Klassenarbeiten lernen.

Fragerunde: Was postet man öffentlich, was lieber privat? Wie sich zeigt, haben die Kinder dafür ein sehr gutes Gespür. Foto: Langner

Bevor es losgeht, erinnert die Sozialpädagogin an die Regeln für den „Real Talk“: allen voran Zuhören und gegenseitiger Respekt. Kurz darauf scheinen diese Regeln aber vergessen. „Junge, sei doch mal leise!“, zischt eines der Mädchen in die Richtung ihres Nebensitzers. So wie fast alle hier quatscht dieser immer wieder dazwischen oder spielt lautstark Musik auf seinem Handy ab. Hier darf er das ja.

„Ich will, dass dies hier ein Ort ist, an dem sie Alltagsbildung lernen – aber auf einer wertschätzenden Ebene“, sagt Jugendreferentin Shukria Gharib. Aus diesem Grund vermeide sie Verbote. Stattdessen sollen die jungen Leute hauptsächlich selbst voneinander lernen. „Ich gebe hier nur Impulse“, erklärt sie. Tatsächlich lenkt sie das Gespräch mit gezielten Fragen immer wieder in pädagogische Bahnen, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu erheben. Sicher hilft es auch, dass die 30-Jährige selbst einräumt, für Kochvideos und andere Social-Media-Zeitfresser empfänglich zu sein.

Offenbar funktioniert dieser Ansatz für sie. Trotz aller Unruhe schafft sie es, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Zu Beginn geht es darum, welche Social-Media-Apps sie besonders gut finden. Dabei sind ihnen offenbar auch die negativen Seiten von WhatsApp, Snapchat, TikTok, Instagram oder Youtube durchaus bewusst. „Manchmal kommen da so Erwachsenensachen“, sagt ein Junge. Ein anderer berichtet von einer zwielichtigen Kontaktanfrage. „Den hab ich dann direkt geblockt“, erzählt er.

Auf den sozialen Medien soll niemand Schwäche oder Makel sehen

Als nächstes hält die Jugendreferentin Bilder von Influencern hoch. Einen kennen sie alle: Es ist der Berliner Extremsportler Arda Saatçi, der seinen 604-Kilometer-Lauf vom Death Valley bis nach Los Angeles live streamte. Das Foto zeigt ihn als strahlenden Sieger nach der Ankunft am Ziel. „Aber was zeigt das Bild nicht?“, fragt Shukria Gharib und zielt damit auf eines der Kernprobleme in den sozialen Medien ab: Jeder zeigt sich hier nur von seiner besten Seite. Es geht um „Likes“ und darum, „krass“ oder „tough“ zu erscheinen, wie einer der Jungs sagt. Schwäche, Erschöpfung oder Makel soll dagegen niemand sehen.

In der Stegmühle neben dem Bau- und Wertstoffhofhof befindet sich Grafenaus Jugendtreff. Foto: Langner

Passend dazu hält sie dann das Bild einer Influencerin hoch, die es im echten Leben gar nicht gibt – sie wurde mit Künstlicher Intelligenz erschaffen. Ein weiteres Foto zeigt eine Frau, die aussieht wie ein Model aus einem Hochglanzmagazin. „Was sagt ihr? Fake oder echt?“, fragt die Pädagogin. In gewisser Weise passt beides, weil die Frau auf dem Bild einen digitalen Gesichtsfilter verwendet hat.

In der Schule müssen viele Kinder ihr Handy abgeben. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die sozialen Medien sind aber nicht nur ein Tummelplatz für Eitelkeiten und Kommerz. Wer sich hier bewegt, kann Zielscheibe für Hass und Mobbing werden oder Fake News auf den Leim gehen. Ein weiteres Problem ist der Algorithmus, der einem ständig neue Inhalte serviert und damit die Bildschirmzeiten in die Höhe treibt. „Zehn Stunden und 39 Minuten auf Snapchat“, schaut ein Mädchen kopfschüttelnd auf ihre Statistik. „Ich war 20 Stunden auf TikTok – an einem Tag“, liest ein Zwölfjähriger ungläubig ab. „Ich glaube, das sind eher die Werte für die Woche“, vermutet die Jugendreferentin.

Zwölfjähriger fordert für sich selbst ein Handyverbot

Dennoch: Die Zahlen klingen alarmierend und wie die Gesprächsrunde eindrücklich zeigt, hat die Dauerablenkung durch das Smartphone gravierende Auswirkungen auf Sozialverhalten und Konzentrationsfähigkeit. Dabei sind sich die jungen Menschen der Probleme sehr wohl bewusst. „Ich verschwende viel zu viel Zeit am Handy“, sagt beispielsweise der Zwölfjährige mit den 20 TikTok-Stunden. „Das nächste Mal Handyverbot“, fordert er deshalb.

Dass er dabei ständig selbst am Handy hängt, macht seinen Appell ironischerweise nur noch glaubwürdiger. Dadurch wird nämlich eines sehr deutlich: Wie schwer es gerade für junge Menschen ist, sich dem suchthaften Sog digitaler Medien zu entziehen.

Jugendreferat und Real Talk

Ausbildung

Grafenaus Jugendsozialarbeit ist unter dem Dach der Waldhaus GmbH organisiert. Das Jugenreferat leitet Shukria Gharib. Die 30-jährige Sozialpädagogin hat einen Bacherlor in Kindheitspädagogik und einen Master in angewandter sozialpädagogischer Bildungsforschung.

Termine

In der Stegmühle neben dem Wertstoffhof findet (mit Ausnahme der Schulferien) jeweils dienstags von 15 bis 16.30 Uhr ein Mädchentreff und mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr ein Jungentreff statt. An jedem Montag von 16 bis 18 Uhr ist ein offener Treff für Kinder und Jugendliche ab Klassenstufe 5 geboten. Der nächste „Real Talk & Pizza“ findet am 13. Juli statt. Thema „Gaming und Alltag“.