Jugendmusikschule Ditzingen Zum Geburtstag spielt Oettinger Klavier
Die Jugendmusikschule Ditzingen brachte Prominenz hervor: DJ Robin, Thomas D, Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger. Der spielt zum Geburtstag sogar ein Ständchen.
Eigentlich, so berichtet es der CDU-Politiker und ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger, habe er als Kind nur Fußball spielen wollten. Blöd nur, dass sein Vater vor rund 70 Jahren Gründungsmitglied der Ditzinger Jugendmusikschule war – und die Mutter ihn, als er fünf Jahre alt war, vor die Entscheidung stellte, mit welchem Instrument er denn nun in die Musikerkarriere einsteigen wolle. Die Wahl des kleinen Oettingers fiel auf Rhythmik. „Ich war mit Rhythmik nur mäßig begabt “, erinnert sich der Politiker.