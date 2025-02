Beim Regionalwettbewerb in Sindelfingen haben die Leonberger Nachwuchsmusikerinnen und -musiker zahlreiche Erfolge gefeiert.

Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule Leonberg haben große Erfolge beim diesjährigen Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Sindelfingen erzielt. Sie traten in 15 Wertungsspielen an. 17 von ihnen wurden mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Ihr Fleiß hat sich bezahlt gemacht. Zehn Musikschüler haben sich für den Landeswettbewerb empfohlen.