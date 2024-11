Für die Jugendratswahl 2025 in Stuttgart sind deutlich mehr Bewerbungen eingegangen als vor zwei Jahren. In fast allen Stadtbezirken kann Anfang kommenden Jahres gewählt werden – nur in einem nicht.

Die Bewerbungsfrist der Jugendratswahl 2025 ist mit einer positiven Bilanz zu Ende gegangen: Insgesamt kandidieren 442 Jugendliche. So viele Bewerbungen gab es in der fast 30-jährigen Jugendratsgeschichte noch nie. Gegenüber der Wahl vor zwei Jahren erhöhte sich die Anzahl der Bewerbungen um 27,6 Prozent.

Es ist auch der Verdienst der amtierenden Jugendrätinnen und Jugendräte, die aktiv an vielen Schulen geworben haben, dass sich so viele Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben. Die meisten reichten ihre Bewerbung auf digitalem Weg ein. „Besonders erfreulich finde ich, dass in fast allen Stadtbezirken eine Jugendvertretung gewählt werden kann“, wird Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Jugendratswahl 2025 findet in 22 von 23 Stadtbezirken statt und damit in einem Bezirk mehr als die Jugendratswahl 2023. Nur in Mühlhausen wurde die Mindestanzahl an Bewerberinnen und Bewerbern nicht erreicht. Dort haben die Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich an einer Jugendrats-Projektgruppe zu beteiligen. Weitere Jugendliche können sich im Lauf der kommenden zwei Jahre dieser Projektgruppe anschließen.

Die Jugendratswahlen finden vom 13. Januar bis 31. Januar 2025 statt. Alle Wahlberechtigten bekommen ihre Wahlunterlagen per Post geschickt. Gewählt werden kann an den Schulen, in den Jugendhäusern sowie per Briefwahl.