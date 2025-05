Ernüchternde Bilanz – Testkäufer kommen problemlos an Tabak und Co.

Die Polizei hat gemeinsam mit zwei Jugendlichen im Stadtgebiet von Ludwigsburg Testkäufe durchgeführt. In der Mehrheit der Fälle kamen die Testkäufer problemlos an Tabak, Alkohol und E-Zigaretten.

Julia Amrhein 07.05.2025 - 12:23 Uhr

Die Polizei hat am Dienstag in Ludwigsburg Jugendschutzkontrollen durchgeführt – mit äußerst ernüchterndem Ergebnis. In der Mehrheit der Fälle hatten die jungen Testkäufer keine Probleme, an Alkohol, Tabak oder E-Zigaretten zu kommen.