Ab welchem Alter sollten Jugendliche soziale Netzwerke wie Tiktok oder Instagram nutzen dürfen? Niedersachsens Regierungschef Lies fordert ein Social-Media-Mindestalter.
Hannover - Für die Nutzer sozialer Netzwerke wie Tiktok oder Instagram muss nach Ansicht von Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies eine Altersbeschränkung gelten. Über das konkrete Alter könne man diskutieren, aber für ihn sei ein Mindestalter von 14 Jahren "naheliegend und sinnvoll", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.