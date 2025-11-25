Bei Kontrollen am Montag zeigen Testkäufe in Schorndorf, wie leicht Minderjährige an Alkohol und Tabak kommen – trotz klarer Regeln und Prüfpflichten.
25.11.2025 - 14:36 Uhr
Bei Jugendschutzkontrollen im Stadtgebiet Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) haben nach Polizeiangaben mehrere Betriebe Alkohol oder Tabakwaren an Minderjährige verkauft. Wie die Polizei mitteilt, waren am Montag Beamte des Polizeireviers Schorndorf gemeinsam mit der städtischen Polizeibehörde unterwegs gewesen, um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu prüfen.