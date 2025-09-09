Jugendsprache ändert sich rasant – und bleibt für Außenstehende oft ein Rätsel. Wer mitreden will, muss sich also updaten. Checkst du?
09.09.2025 - 08:34 Uhr
Wenn bald das neue Jugendwort verkündet wird, dürfte es wieder das eine oder andere fragende Gesicht geben - und vielleicht ja auch den Dialog „Checkst du?“ „Ja, das crazy.“ Beide Floskeln aus dem Alltag der Jugendlichen haben es in die Top 3 für das „Jugendwort des Jahres“ geschafft. Auch der Begriff „Goonen“ ist bei der Finalrunde mit dabei, wie der Langenscheidt Verlag in Stuttgart mitteilte.