Was bedeutet „sybau“ und warum sagen plötzlich alle „das crazy“? Die Top 10 der Jugendwörter 2025 sind da und nun kann abgestimmt werden. Alles Wichtige zu den aktuellen Jugendwörtern im Überblick.

Auch 2025 dürfen Jugendliche wieder über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Die Abstimmung läuft über die offizielle Webseite des Langenscheidt-Verlags und ist bis zum 2. September 2025 möglich. Zur Auswahl stehen zehn Begriffe, die im Netz, auf dem Schulhof oder in Chats besonders häufig auftauchen – von ironisch bis provokant.

Top 10 Jugendwörter 2025

Wer beim Jugendwörter-Abstimmen mitmachen will, kann sich unter anderem für folgende Begriffe entscheiden:

Digga(h): Anrede für Freund oder Bekannte. Locker und universell einsetzbar.

Anrede für Freund oder Bekannte. Locker und universell einsetzbar. sybau: Ironisches „Halt die Fresse“ mit Augenzwinkern. Aus Kommentarspalten und Reels bekannt.

Ironisches „Halt die Fresse“ mit Augenzwinkern. Aus Kommentarspalten und Reels bekannt. das crazy: Füllwort für sprachlose Reaktionen, vergleichbar mit „aha, cool“.

Füllwort für sprachlose Reaktionen, vergleichbar mit „aha, cool“. tot: Beschreibung für peinliche oder lahme Situationen.

Beschreibung für peinliche oder lahme Situationen. goonen: Slangbegriff für Selbstbefriedigung. Ursprünglich im Kontext von Dopaminsucht.

Slangbegriff für Selbstbefriedigung. Ursprünglich im Kontext von Dopaminsucht. tuff: Ausdruck für „krass“ oder „beeindruckend“, wenn etwas richtig „ballert“.

Ausdruck für „krass“ oder „beeindruckend“, wenn etwas richtig „ballert“. Schere: Symbolische Geste für: „Mein Fehler!“. Kommt aus der Gaming-Welt.

Symbolische Geste für: „Mein Fehler!“. Kommt aus der Gaming-Welt. rede: Zustimmung mit Nachdruck, wenn jemand genau das ausspricht, was alle denken.

Zustimmung mit Nachdruck, wenn jemand genau das ausspricht, was alle denken. lowkey: Bedeutet „ein bisschen“, „unauffällig“ oder „insgeheim“, Häufig bei Gefühlen verwendet.

Bedeutet „ein bisschen“, „unauffällig“ oder „insgeheim“, Häufig bei Gefühlen verwendet. checkst du: Slang für: „Verstehst du?“, um zu prüfen, ob jemand wirklich mitkommt.

Nach der ersten Abstimmungsrunde folgt ein Voting unter den Top 3. Das endgültige Jugendwort des Jahres 2025 wird dann Mitte Oktber bekannt gegeben.

Jugendwort des Jahres - So läuft die Wahl ab

Bis 2018 wählte eine Jury des Langenscheidt-Verlags das Jugendwort des Jahres. Die Auswahl wurde jedoch kritisiert, da sie oft nicht die Sprache der Jugendlichen traf. Nach der Übernahme durch den Pons-Verlag 2019 wurde das Verfahren geändert: Seit 2020 dürfen Jugendliche selbst online abstimmen, die Jury hat nur noch eine begleitende Rolle. Das neue System kam gut an, ist aber ebenfalls nicht unumstritten. Da alle Altersgruppen mitvoten können, beeinflussen oft große Online-Communitys das Ergebnis. Manche Begriffe schaffen es durch „Troll-Votings“ in die Auswahl, was die Frage aufwirft, ob sie wirklich die Jugendsprache widerspiegeln.