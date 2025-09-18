Die Sendung „Klar“ sollte Streitfragen beleuchten und verschiedene Perspektiven zeigen. Nun ist sie wegen einer NDR-Entscheidung selbst zum Politikum geworden.
18.09.2025 - 21:56 Uhr
Bereits Monate vor der Trennung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) von der Journalistin Julia Ruhs sollen sich zahlreiche Mitarbeiter mit einem Schreiben von dem Format „Klar“ und insbesondere der Auftaktsendung distanziert haben. Vom NDR hieß es dazu, man fördere eine „offene Diskussionskultur“. „Die Mitarbeitenden haben ihre interne Stellungnahme vor Ostern 2025 verfasst und damals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie keine Veröffentlichung wünschen“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Man wolle diesen Wunsch respektieren und sich dazu nicht äußern.