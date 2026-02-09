Bad Bunny sorgt beim Super Bowl nicht nur musikalisch für Gesprächsstoff. Als er in der Halbzeitshow einem kleinen Jungen einen Grammy überreicht, halten viele das Kind für den von ICE verhafteten Fünfjährigen.
09.02.2026 - 15:43 Uhr
Während Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl LX hat ein kurzer Moment besonders viel Aufmerksamkeit ausgelöst: Mitten in der Performance kniet der puerto-ricanische Superstar vor einem kleinen Jungen, streicht ihm über den Kopf und überreicht ihm einen Grammy. Dazu sagt er auf Spanisch: „Cree siempre en ti“ – übersetzt: „Glaube immer an dich.“