Knapp zwei Wochen nach dem Tod eines Zwölfjährigen lädt Niedernhall zu einem öffentlichen Gedenkgottesdienst. Die Ermittlungen gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen laufen.
23.09.2025 - 06:57 Uhr
Nach dem gewaltsamen Tod eines zwölfjährigen Jungen findet am Dienstag (17.00 Uhr) in Niedernhall (Hohenlohekreis) ein öffentlicher Gedenkgottesdienst statt. Die Feier soll laut evangelischer Kirchengemeinde und Stadt in der Laurentiuskirche abgehalten werden. Die Musikauswahl für den Gottesdienst habe die Familie des Kindes selbst übernommen. „Die gesamte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, um gemeinsam innezuhalten und Anteilnahme zu zeigen“, hieß es.