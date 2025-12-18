 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Junge Mutter (30) verblutet: „Hätte man früher gehandelt, würde sie noch leben“

Zwillingsgeburt in der Filderklinik Junge Mutter verblutet: „Hätte man früher gehandelt, würde sie noch leben“

, aktualisiert am 18.12.2025 - 09:41 Uhr
Junge Mutter (30) verblutet: „Hätte man früher gehandelt, würde sie noch leben“
1
Witwer Marco Werz aus Stuttgart und seine beiden Kinder, die im Januar ihren dritten Geburtstag feiern. Foto: privat

Nach der Geburt ihrer Zwillinge verblutet Vera Werz 2023 in der Filderklinik. Zwei Klinikärzte wurden nun verurteilt. Wir haben mit dem Witwer und seiner Anwältin gesprochen.

Gesundheit für Menschen in Stuttgart: Bettina Hartmann (ina)

Erleichtert – so beschreibt Marco Werz seinen Zustand nach der Urteilsverkündung. Dass zwei der Ärzte, die seine Frau vor drei Jahren behandelt haben, nun am Amtsgericht Nürtingen zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden, erfüllt ihn nicht mit Genugtuung. „Aber ich bin froh darüber, dass meine Einschätzung bestätigt wurde. Und dass unsere Geschichte nun öffentlich ist.“ Die Geschichte – damit meint Marco Werz den Tod seiner Frau Vera Werz und die Umstände, die dazu geführt haben. Was der schönste Tag im Leben des Ehepaars werden sollte, die Geburt ihrer Zwillinge, wurde am 19. Januar 2023 zum Albtraum.

 

Monatelang hatten sich die beiden riesig über die Schwangerschaft gefreut und auf die Entbindung vorbereitet. Möglichst natürlich sollte sie ablaufen: „Meine Frau hat sich daher die Filderklinik ausgesucht“, so Marco Werz. Die Klinik in Filderstadt-Bonlanden ist eines von sechs anthroposophisch ausgerichteten Krankenhäusern in Deutschland. Auf der Homepage heißt es, Ziel sei „eine sanfte, individuelle und interventionsarme Geburtsbegleitung“, selbst bei Mehrlingen.

Vera Werz wollte eine möglichst natürliche Geburt

Zur wohltuenden Unterstützung würden Wickel, Einreibungen und Massagen mit ätherischen Ölen eingesetzt, so die Klink auf ihrer Seite. Kaiserschnitte hingegen versuche man zu vermeiden. In Deutschland liege die Rate bei „über 30 Prozent, bei uns in der Klinik bei etwa 15 Prozent“, lobt der Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe auf der Homepage. Die Ursache sei für ihn eindeutig: Kaiserschnitte seien oft überflüssig. „All das hat uns gefallen und in unserer Entscheidung bestärkt“, sagt Werz.

Als ihre Welt noch in Ordnung war: Vera und Marco Werz freuten sich im Herbst 2022 auf ihre Zwillinge. Foto: Rebecca Conte

An einem Wintertag war es dann soweit: Vom Wohnort Stuttgart ging es auf die Fildern, die Geburt wurde eingeleitet. „Für meine Begriffe verlief alles normal“, erinnert sich Marco Werz. „Elias und Emilia kamen ohne Komplikationen gesund auf die Welt.“ Ein unbeschreiblich beglückender Moment. Doch dann treten plötzlich Probleme auf: „Das Drama fing an, als sich die Plazenta nicht lösen wollte.“ Seine Frau habe geblutet, schwer geblutet. Er habe die Babys im Kreißsaal auf dem Arm gehabt, als er bemerkte, wie es ihr immer schlechter ging. „Sie war extrem blass, schlapp, abwesend.“ Der Oberarzt jedoch habe beruhigt – alles im Rahmen!

Marco Werz: Es wurde viel Zeit verschwendet

Einst waren Schwangerschaft und Geburt lebensbedrohlich. Inzwischen sterben in Deutschland nur noch wenige werdende Mütter. Die Zahlen werden im Gegensatz zu vielen anderen Ländern zwar nicht mehr erfasst. Man geht aber von 25 bis 30 Todesfällen bei Entbindungen pro Jahr aus. Dass auch seine Frau um ihr Leben kämpfte, sei ihm erst bewusst geworden, als einer der behandelnden Ärzte mitten in der Nacht drängte, er solle „Freunde und Familie informieren“.

Zuvor sei seiner Frau eine Infusion nach der anderen gegeben worden. Erst nach längerer Zeit habe man sie aus dem Kreißsaal auf die Intensivstation gebracht. Schließlich habe sie Bluttransfusionen bekommen. Irgendwann sei die Entscheidung für eine Notoperation gefallen. „Davor wurde aber viel zu viel Zeit verschwendet“, ist sich Werz sicher.

Unsere Empfehlung für Sie

Erfahrung aus Stuttgarter Klinik: Erst Horrorgeburt, dann Wunschkaiserschnitt – eine Mutter berichtet

Erfahrung aus Stuttgarter Klinik Erst Horrorgeburt, dann Wunschkaiserschnitt – eine Mutter berichtet

Beim zweiten Kind entscheidet sich eine Stuttgarterin bewusst ohne medizinischen Grund für einen Kaiserschnitt – und erlebt in der Frauenklinik eine glückliche Geburt.

Um 3 Uhr stirbt Vera Werz. Mit gerade mal 30 Jahren. Tod durch Verblutung steht in den Akten. Schicksal – oder ärztliches Versagen? Die Staatsanwaltschaft vermutet fahrlässige Tötung und leitet Ermittlungen gegen eine Assistenzärztin und einen Oberarzt ein. „Das war für uns ein großer Vorteil“, sagt die Stuttgarter Anwältin Anna Grub. Sie ist Spezialistin in Medizinrecht und vertritt Marco Werz als Nebenkläger und in der parallel laufenden zivilrechtlichen Auseinandersetzung. Der Tod eines Menschen ist nicht mit Geld aufzuwiegen, aber Marco Werz, Ingenieur bei Bosch, hat – neben dem Schmerz und der Trauer – finanzielle Belastungen. Als Alleinerziehender kann er nur noch halbtags arbeiten. Zudem braucht er Kinderbetreuung. Seine Frau hatte mit ihrem Gehalt als Betriebswirtin bei der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Haushaltseinkommen beigetragen.

Prozess wegen Ärztefehler geht in eine zweite Runde

Normalerweise kommen Behandlungsfehler nur selten vor Gericht. Meist ist es schwer, sie nachzuweisen. Dass Ärzte bei ihrer Arbeit besonderen Schutz genießen, hält die Anwältin Grub auch für richtig. Doch in diesem Fall seien eindeutig grobe Fehler passiert: „Hätte man früher gehandelt, würde Vera Werz noch leben.“ Es kommt zum Prozess, Werz tritt als Nebenkläger auf. Die juristische Aufarbeitung des Falls gestaltet sich schwierig. Gutachten steht gegen Gutachten. Letztlich sieht der Richter am Amtsgericht Nürtingen jedoch „eine Sorgfaltspflichtverletzung der Angeklagten“, teilt Sabine Kienzle-Hiemer, Direktorin des Amtsgerichts Nürtingen, auf Anfrage mit. Er verurteilt den Oberarzt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu zehn und die Assistenzärztin zu sechs Monaten auf Bewährung. Wie die Filderklinik darauf reagiert? Die Leitung hat sich auf Anfrage nicht gemeldet.

Unsere Empfehlung für Sie

Deutlich weniger Babys: Geburtenrate in Stuttgart stürzt ab – weit unter den Bundeswert

Deutlich weniger Babys Geburtenrate in Stuttgart stürzt ab – weit unter den Bundeswert

In Stuttgart werden immer weniger Kinder geboren – viel weniger als im Bundesschnitt. Auch die Geburtenzahlen in den Kliniken haben sich stark verändert.

Genau diesen beiden Ärzten die alleinige Schuld am Tod seiner Frau zu geben, davor schreckt Marco Werz zurück. Dennoch ist ihm wichtig, dass durch das Urteil „überhaupt erst eine Schuld“ festgestellt wurde. „Und ich hoffe, dass durch unsere Geschichte andere vor Ähnlichem bewahrt werden.“ Von den beiden Ärzten hätte er sich eine Entschuldigung gewünscht – oder zumindest ein Zeichen, dass es ihnen leid tut: „Es kam nichts“, bedauert Werz.

Die zwei Ärzte haben inzwischen Berufung eingelegt, wie auch die Staatsanwaltschaft. „Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig“, so Sabine Kienzle-Hiemer. Wann erneut verhandelt wird, stehe noch nicht fest. Klar ist aber, dass der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart in eine zweite Runde geht.

Weitere Themen

Holy Vormittag in Stuttgart: Hier trifft sich Stuttgart am Heiligen Vormittag zum Anstoßen

Holy Vormittag in Stuttgart Hier trifft sich Stuttgart am Heiligen Vormittag zum Anstoßen

Immer mehr Locations in Stuttgart öffnen am 24. Dezember bereits am Vormittag – mit Musik, Getränken und besonderen Aktionen. Das passiert alles am Heiligen Vormittag.
Von Carina Kriebernig
Neuer Chef des Mietervereins: „Ich bin nicht gekommen, um Herrn Gaßmann zu stürzen“

Neuer Chef des Mietervereins „Ich bin nicht gekommen, um Herrn Gaßmann zu stürzen“

Ralf Brodda hat Rolf Gaßmann als Chef des Stuttgarter Mietervereins abgelöst. Nun spricht er offen über den Machtkampf und die drängendsten Aufgaben – von Wohnungsnot bis Neubau.
Von Andrea Jenewein und Lisa Kutteruf
Stuttgarter Kinderhospiz: Bei „Two Souls“ zeigen Musicalstars, wie Solidarität klingt

Stuttgarter Kinderhospiz Bei „Two Souls“ zeigen Musicalstars, wie Solidarität klingt

Der Kampf von Christina Semrau gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs berührt Stuttgart. Beim Degerlocher Konzert „Two Souls“ wird ihr Engagement für das Kinderhospiz weitergetragen.
Von Uwe Bogen
Aktion Hilfe für den Nachbarn: Herr F. erlitt einen Schlaganfall als er gekündigt wurde

Aktion Hilfe für den Nachbarn Herr F. erlitt einen Schlaganfall als er gekündigt wurde

Herr F. erlitt einen Schlaganfall. Seine Frau pflegt ihn seit zehn Jahren. Sie hat heute selbst gesundheitliche Probleme. Das Badezimmer muss jetzt barrierefrei werden.
Von Sybille Neth
Eine Ballonfahrt inklusive Weinprobe ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Roadtrip Zwischen Wolken, Wein und Wahnsinn: Die Grand Tour Katalonien neu erleben

Einmal abheben, bitte: Die Grand Tour von Katalonien zeigt die Region von oben, von innen und ganz nah dran - in Partnerschaft mit der Urlaubsmesse CMT.
Stellungnahme Stuttgarter Rektoren: Nur 30 Prozent fürs Gymnasium geeignet – Wie aussagekräftig ist Kompass 4?

Stellungnahme Stuttgarter Rektoren Nur 30 Prozent fürs Gymnasium geeignet – Wie aussagekräftig ist Kompass 4?

Die aktuellen Kompass-4-Ergebnisse bescheinigen knapp einem Drittel der Viertklässler eine Eignung fürs Gymnasium. Angemeldet werden aber traditionell viel mehr Kinder. Zu viele?
Von Alexandra Kratz
Aus Stuttgart und Region: Weihnachtsmenü ohne Stress? Wir haben 4 Kochboxen getestet

Aus Stuttgart und Region Weihnachtsmenü ohne Stress? Wir haben 4 Kochboxen getestet

Wir haben vier Weihnachtsmenüs für Zuhause getestet. Fleisch, Fisch, vegetarisch und vegan – so schneiden die To-go- und Lieferangebote ab.
Von Carina Kriebernig
Haushaltsmisere in Stuttgart: OB Nopper: Stuttgart steht mit dem Rücken zur Wand

Haushaltsmisere in Stuttgart OB Nopper: Stuttgart steht mit dem Rücken zur Wand

Der Verwaltungschef appelliert kurz vor der entscheidenden Sitzung des Gemeinderates, Kürzungen zuzustimmen. Der Caritas-Verband schlägt massiven Einschnitt beim Personal vor.
Von Konstantin Schwarz
US-Präsenz in Stuttgart: Stuft das Pentagon sein Europa-Kommando in Stuttgart herab?

US-Präsenz in Stuttgart Stuft das Pentagon sein Europa-Kommando in Stuttgart herab?

Das US-Verteidigungsministerium arbeitet an einer Radikalkur für die US-Kommandostruktur – mit Folgen für Stuttgart. Doch der US-Kongress kann gegensteuern.
Von Michael Weißenborn
Porsche-Aus von Ehemann Detlev: Olivia von Platen: „Das Allerbeste, was uns hätte passieren können“

Porsche-Aus von Ehemann Detlev Olivia von Platen: „Das Allerbeste, was uns hätte passieren können“

Normalerweise ist es kein Grund zur Freude, den Job zu verlieren. Bei den von Platens scheint das Porsche-Aus von Familienvater Detlev aber auch viel Positives zu bewirken.
Von Sascha Maier und Nina Scheffel
Weitere Artikel zu Stuttgart Filderklinik
 
 