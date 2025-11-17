Im September verliert Rosalie in Weilimdorf durch einen Brand ihre Wohnung und ihr ganzes Hab und Gut. Dann spricht sich das Schicksal der jungen Mutter bei anderen Eltern herum.
17.11.2025 - 09:44 Uhr
Für Rosalie B. (25) wurde ein vermeintlicher Tag wie alle anderen zur schrecklichen Zäsur. Durch einen glücklichen Zufall entkam sie einer Katastrophe. Doch ihr frisch eingerichtetes Zuhause war verloren. Was die junge Mutter in dieser dunkelsten Stunde erlebte, zeigt, wie Fremde zu einer helfenden Hand werden.