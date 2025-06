Häufig sind Menschen daran schuld, dass junge Seehunde ihre Mutter verlieren. Die Seehundstation warnt eindringlich.

dpa 10.06.2025 - 15:13 Uhr

Norddeich - Die ersten Heuler des Jahres sind in der Seehundstation Norddeich angekommen. Die beiden mutterlosen Jungtiere Karla und Maca wurden an der Küste südlich von Cuxhaven sowie auf Norderney gefunden und vor etwa anderthalb Wochen in der Einrichtung aufgenommen, wie diese mitteilte. In der Station sollen die jungen Seehündinnen nun versorgt und für die Auswilderung vorbereitet werden.