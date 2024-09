Generation Bindungsangst? Die Zahlen deuten auf einen anderen Trend hin: Immer mehr unter 30-Jährige geben sich das Ja-Wort. Aber warum? Wir haben mit Stuttgarter:innen über ihre frühe Ehe gesprochen. [Plus-Archiv]

Sandra Belschner 01.09.2024 - 11:31 Uhr

Verliebt, verlobt, schon verheiratet? Was früher selbstverständlich war, erscheint heute eher ungewöhnlich – das Für-Immer-Versprechen passt schließlich nicht zur Wisch-Und-Weg-Mentalität. Doch während den unter 30-Jährigen regelmäßig Bindungsphobien und Sprunghaftigkeit nachgesagt werden, zeigen verschiedene Studien, dass das Heiraten ausgerechnet bei dieser Generation Z in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Werden junge Menschen also wieder traditioneller? Und wieso entscheidet man sich für eine Hochzeit in einer Lebensphase, in der einem die ganze Welt offen steht?