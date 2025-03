Fastenpredigt des Stuttgarter Kabarettisten Herr Sonntag, genießt Manuel Hagel bei Ihnen Welpenschutz?

Als Fastenprediger knöpft sich Christoph Sonntag am Samstag in Fellbach die Politspitzen des Landes vor. Fast alle kommen – nur die AfD ist nicht eingeladen. Nie zuvor musste der Kabarettist seinen Text so oft umschreiben, weil sich die Ereignisse überschlagen.