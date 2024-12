Als Zehnjährige floh Shahed Al-Mohamad mit ihrer Familie aus Syrien nach Deutschland. Jetzt, als 19-Jährige, blickt sie voller Hoffnung auf die Ereignisse in dem Land, in dem sie ihre Kindheit verbrachte. Doch ihr Zuhause ist längst hier – in Leinfelden-Echterdingen.

Jan Sellner 10.12.2024 - 11:25 Uhr

Das 19 Jahre junge Leben von Shahed Al-Mohamad spielte sich bisher in zwei verschiedenen Welten ab. Ihre Kindheit verbrachte sie in Aleppo in Syrien, wo sie geboren ist. Ihre Jugend verbrachte sie in Leinfelden-Echterdingen in Deutschland, wo die junge Frau heute mit ihren Eltern und ihren vier Geschwistern lebt. Aus der Welt ihrer Kindheit ist sie mit ihrer Familie 2015 vor den Schrecken des Bürgerkriegs geflohen. In der Welt ihrer Jugend fühlt sie sich zuhause. „Deutschland ist meine Heimat“, sagt Shahed. Sie spricht Deutsch, als sei es ihre Muttersprache. „Mein Arabisch ist auf dem Stand einer Zehnjährigen stehen geblieben“. Auf Deutsch könne sie viel mehr ausdrücken.