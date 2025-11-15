«Vergesst dieses Wort»: Für den Kanzler geht die Bezeichnung «Brandmauer» nicht weit genug, um seine Distanz zur AfD zu beschreiben. Die Rechtspopulisten hätten mit der Union nichts gemeinsam.

dpa 15.11.2025 - 11:38 Uhr

Rust - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bekräftigt, dass es keine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD geben werde. "Nicht weil da eine Brandmauer zwischen uns steht - vergesst dieses Wort! Uns trennen Welten von dieser Partei", sagte Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust. "Wir haben mit denen nichts gemeinsam."