Der 20-jährige Manuel Stroh aus Backnang ist einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden der Jungen Union im Rems-Murr-Kreis gewählt worden – und kündigt einen Kurs für junge Menschen an.
02.12.2025 - 17:00 Uhr
Die Junge Union im Rems-Murr-Kreis hat eine neue Führungsspitze. Auf der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands in Sulzbach wurde Manuel Stroh einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Der 20-jährige Backnanger studiert Jura in Heidelberg und tritt die Nachfolge von Tom-Lukas Lambrecht an, der nach drei Amtsperioden nicht erneut kandidierte.