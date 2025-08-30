In Niedersachsen wird ein autistischer Junge seit Stunden vermisst. Da die Suche die ganze Nacht über erfolglos blieb, weiten die Einsatzkräfte ihre Maßnahmen nun aus.
30.08.2025 - 11:33 Uhr
Wolfenbüttel - Auf der Suche nach einem zehn Jahre alten Kind aus Wolfenbüttel in Niedersachsen weitet die Polizei ihre Maßnahmen aus. Die Suche nach dem Vermissten werde nun intensiviert, teilten die Beamten mit. Der Junge aus dem Ortsteil Wendessen hatte nach den Angaben der Ermittler das elterliche Wohnhaus am Freitagabend verlassen und gilt seitdem als vermisst.