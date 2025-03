Der Junge Chor Fellbach probt aktuell für sein Musical „Alice by Heart“. Die jungen Erwachsenen organisieren dabei alles selbst – vom Bühnenbild bis zu den Kostümen. Was reizt sie an dem Hobby?

Hanna Kohl schwebt in der Luft und macht eine fliegende Pose. Vier Tänzer und Tänzerinnen halten sie an Armen und Beinen fest, drehen die 21-Jährige im Kreis und singen inbrünstig. Die Szene erinnert ein wenig an den Film Dirty Dancing, wobei Musik und Text sich aber ordentlich unterscheiden: „Doch find’ ich wieder – aus dem Wunderland hinaus“, ist zu hören.

Der Junge Chor Fellbach probt aktuell für die Aufführung ihres Musicals „Alice by Heart“. Das Ensemble führt das Stück am 22. und 23. März in der Festhalle in Schmiden auf. Das Ensemble ist Teil des Philharmonischen Chors in Fellbach und besteht aus 24 musikbegeisterten jungen Menschen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren. Das Musical ist das bisher größte Projekt des Chors. Seit rund einem Jahr proben die Sängerinnen und Sänger den Auftritt schon, jeden Donnerstagabend für dreieinhalb Stunden, zwischen 18.30 und 22 Uhr. Jetzt, kurz vor dem Auftritt, kommen noch Sonder- und Wochenendproben hinzu. Was reizt die jungen Menschen an ihrem Hobby?

Lesen Sie auch

Vorbereitungen auf die Aufführung in Fellbach

Schon bevor die Probe anfängt, herrscht Betrieb im Fellbacher Chorzentrum. Einige sind schon seit einer Stunde da. Sie basteln an den Kostümen, kümmern sich ums Bühnenbild, schauen sich ihren Text noch einmal an. Dann geht es ans Einsingen. Erst wird sich abgeklopft, dann ausgiebig gegähnt. Darauf folgen allerhand Geräusche: „Blablablabla“, „brrrrrr“. Klangvolles Summen, erst in die Höhe, dann in die Tiefe. Die Stimme soll schließlich aufgewärmt sein. Die Sänger haben offensichtlich schon Übung darin, oft wissen sie direkt, welche Tonfolge als Nächstes kommt.

Probe im Fellbacher Chorzentrum Foto: Gottfried Stoppel

Übung haben die Sängerinnen und Sänger tatsächlich: Einige singen schon seit der Schulzeit. Viele haben ihr Hobby im Chor des Schmidener Gustav-Stresemann-Gymnasiums für sich entdeckt, den die Junge-Chor-Dirigentin Nele Gerhard lange Jahre ebenfalls leitete. Auch Hanna Kohl, die mit „Alice“ die Hauptrolle des Musicals spielt, ist auf diese Weise zu ihrem Hobby gekommen. Schon im Schulchor hat sie die ersten Soli übernommen. Die Rolle „Alice“ gefiel ihr so gut, dass sie direkt für sie vorsingen wollte. „Ich mag, dass sie immer das Positive sieht, und wie sie in die Traumwelt einsteigt“, erklärt Hanna Kohl. „Ich finde es toll, dass meine Figur mit jedem Charakter interagiert.“ Ihre Texte kann die Sängerin schon auswendig, sie wird schließlich fast die ganze Zeit auf der Bühne stehen.

Die Tänze erfordern viel Konzentration

Töne und Text sitzen also soweit – nicht nur bei Hanna Kohl, auch beim gesamten Ensemble. Jetzt geht es darum, die Choreografie zu verfeinern. Bei manchen Stücken klappt das schon gut, bei anderen gibt es noch ein wenig Probebedarf: Wann muss die Leiter auf die Bühne? Wer holt die Feldbetten? Welcher Tanzschritt kommt als Nächstes? Noch erfordern die Tänze viel Konzentration. Aber bis zur Aufführung sind es ja noch ein paar Wochen. Sind die Teilnehmer nervös? „Noch nicht“, sagt Jule Bürkle, die mit der Rolle der „Herz-Königin“ Alices’ Antagonistin spielt. „Man probt es ja so lange, bis man es irgendwann im Schlaf kann.“

Es steckt also einiges an Aufwand und Zeit hinter dem Musical. Was motiviert die Sängerinnen, mitzumachen? „Es ist eine gemeinschaftliche Sache“, sagt die 20-jährige Bürkle. „Etwas, das uns miteinander verbindet, auf das man gemeinsam hinarbeitet.“ Man verbringe viel Zeit miteinander, ginge gemeinsam auf Chorreise, berichtet auch Hanna Kohl. „Dadurch sind wir total zusammengewachsen und gute Freunde geworden.“ Singen verbindet. „Und es macht einfach Spaß“, sagt sie. Die beiden können es kaum erwarten, das Musical aufzuführen. „Endlich sehen die Leute, woran wir ein Jahr lang gearbeitet haben“, sagt Bürkle. Dass das Projekt danach zu Ende ist, macht die Studentin aber auch ein wenig traurig. „Ein paar Tränchen werde ich danach sicher vergießen.“

Alice by Heart

Handlung

Das Musical „Alice by Heart“ basiert auf dem Roman „Alice im Wunderland“, setzt die Geschichte aber in einen anderen Kontext. Die Rahmenhandlung spielt im London des Zweiten Weltkriegs. In den Trümmern des deutschen Angriffs flüchtet Alice in eine U-Bahn-Station und ermutigt ihren besten Freund Alfred dazu, mit ihr in ihr geliebtes Buch zu fliehen und ins Wunderland zu reisen.

Aufführung

Der Junge Chor Fellbach führt das Musical am Samstag, 22., und Sonntag, 23. März, ab 19.30 beziehungsweise 17 Uhr unter der Leitung von Nele Gerhard in der Festhalle in Fellbach-Schmiden auf. Der Eintritt kostet je nach Kategorie und Ermäßigung zwischen 10 und 25 Euro. Karten sind beim i-Punkt in Fellbach oder auf Easyticket erhältlich.