Der Junge Chor Stuttgart unter der Leitung von Paul Theis präsentiert in der Matthäuskirche die „missa latina“ von Bobbi Fischer.

Armin Friedl 05.12.2024 - 13:06 Uhr

Bobbi Fischer ist musikalisch äußerst vielseitig unterwegs: In Stuttgart studierte er Schulmusik und Jazz, hier war er am Staatsschauspiel tätig, er macht viel Filmmusik für „Tatort“- und „Polizeiruf“-Folgen, er ist Mitglied im Ensemble Tango Five, und er hat 2016 die missa latina komponiert für ein internationales Chorprojekt der Landesakademie Ochsenhausen. Und letzteres hat dem Jungen Chor Stuttgart derart gefallen, dass sie diese nun einstudiert haben. Aufgeführt wird sie am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Matthäuskirche.