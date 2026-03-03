Vom Ballast des Abi-Pflichtstoffs will Marcus Grube, Intendant des Esslinger Theaters, einen Klassiker befreien. „Ach Heinrich! Von Kleist reloaded“ hat am 5. März Premiere.
03.03.2026 - 14:52 Uhr
Heinrich von Kleists Gerichtskomödie „Der zerbroch’ne Krug“ ist im Schuljahr 2025/26 das sogenannte Sternchenthema für die Abiturienten. Marcus Grube, Intendant der Esslinger Landesbühne, will den Schulstoff jugendgerecht und mit neuen künstlerischen Mitteln aufarbeiten. „Ach Heinrich! Von Kleist reloaded“ heißt seine Produktion, die er in Kooperation mit der Jungen WLB zeigt.