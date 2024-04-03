Europäische Wildkatzen sehen Hauskatzen zum Verwechseln ähnlich. Immer wieder kommt es deswegen dazu, dass scheinbar verlassene Jungtiere mitgenommen werden. Der BUND warnt davor und gibt Tipps.
13.06.2026 - 17:35 Uhr
Spaziergänger, die scheinbar verlassene Babykatzen im Wald entdecken, sollten in diesen Tagen besonders aufmerksam sein: Es könnte sich um Jungtiere der Europäischen Wildkatze halten, die auf keinen Fall mitgenommen werden sollten, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) warnt.