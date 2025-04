Erst kam das Wasser, dann die Kritik an der Gemeindeverwaltung. Jetzt hat der neue Bürgermeister Christoph Herre von Walheim (Kreis Ludwigsburg) erstmals den Weg zum besseren Hochwasserschutz formuliert – dafür zieht er ein altes Projekt aus der Schublade.

Emanuel Hege 30.04.2025 - 15:34 Uhr

Mehr als 100 Bürger sind am Dienstagabend ins Feuerwehrhaus Walheim gekommen, drängen sich auf Bierbänken oder um Stehtische. „Es ist wichtig, dass es solche Treffen und Informationen gibt“, sagte Marion Edelmann. Die Walheimerin war im vergangenen Jahr von der Juni-Flut betroffen – ihr gesamter Keller stand unter Wasser. „Das hat mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen.“ Auch in Siegfried Ades Haus stand am 2. Juni 2024 das Wasser, danach habe er Hilfe und Kommunikation der Gemeinde vermisst. „Ich weiß, dass nicht alles auf die Schnelle geht und bin jetzt einfach froh, dass es so einen Termin wie heute gibt.“