Redakteur Emanuel Hege war am 2. Juni 2024 entlang des Neckars unterwegs, um über das Hochwasser zu berichten. Ein Jahr danach blickt er zurück und sieht vor allem eines: Zuversicht.

Emanuel Hege 01.06.2025 - 11:00 Uhr

Ich erinnere mich noch genau an die Tage vor dem Hochwasser. Ich saß in der Redaktion und im Home-Office, während unaufhörlich Regen gegen die Fensterscheibe prasselte. Mal fielen schwere Tropfen, mal nieselte es sacht – und das tagelang. Ich wusste, da braut sich etwas zusammen, ich ahnte nicht, was für ein denkwürdiger Sonntagsdienst mir bevorstand.