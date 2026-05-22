Das Stuttgarter Team von Trainer Tobias Tobias Rathgeb besiegt den VfL Wolfsburg souverän mit 3:0. Das bedeutet Pokalsieg Nummer fünf für eine U 19 des VfB.
22.05.2026 - 18:56 Uhr
Der VfB darf sich einen weiteren DFB-Pokal in die Vereinsvitrine stellen, wenn auch nur die kleine Version: Denn die U 19 der Stuttgarter hat vor der Rekordkulisse von 8040 Zuschauern im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion das Finale gegen den VfL Wolfsburg völlig verdient mit 3:0 (2:0) gewonnen. Es war der fünfte Pokalsieg einer U 19 des VfB Stuttgart. Enis Redezepi (22.), Mirza Catovic (30.) und Neno Zezelj (88.) schossen die Tore für die Weiß-Roten.