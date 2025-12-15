Juri Tetzlaff im Interview: KiKA-Star moderiert Klassik-Konzerte – „Prinzessin Kate war auch schon da“

Seinem lausbübischen Charme kann irgendwie keiner widerstehen. Juri Tetzlaff ist bekannt durch zahlreiche Auftritte im Kinderkanal. Neben seiner TV-Tätigkeit versucht der mittlerweile 53-jährige gebürtige Karlsruher, der in einem sehr musikalischen Elternhaus aufwuchs, Menschen allen Alters für klassische Musik zu begeistern. Dass ihm das gelingt, hat der Mannheimer Morgen schon 2007 bilanziert: „Die eineinhalb Stunden Kinderkonzert sind wie am Schnürchen abgelaufen, das ist einem jungen Mann mit pädagogischen Zauberkräften zu verdanken“. Kurz vor Tetzlaffs Gastspielen in Reutlingen, Stuttgart, Fellbach und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) erwischen wir ihn fürs Telefoninterview in einem Hamburger Café.