Beim Open-Air-Event „Just White and Blue“ verwandelt sich im Ludwigsburger Schlosshof alles in die Farben Blau und Weiß. Jetzt ist auch klar, wer auf der Bühne stehen wird.

Der Schlosshof in Ludwigsburg verwandelt sich am 11. September 2026 erneut ganz in Blau und Weiß. Bei der zweiten Auflage des Open-Air-Events „Just White and Blue“ gilt ein Dresscode für beide genannten Farben – egal, ob blaue Jeans und weißes Shirt oder doch eher extravagant im blau-weißen Kleid. Mit Einbruch der Dunkelheit wird sich laut Pressemitteilung der Veranstalter die Schlossfassade zur Leinwand verwandeln.

Und jetzt ist auch klar, wer auf der Musikbühne stehen wird: Das DJ- und Live-Sänger-Duo Ludvic & Keano Lee, Nate Sebsibe, Gabriel Wittner oder auch der Co-Headliner Big Tim möchten laut Ankündigung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg für energiegeladene Sets sorgen.

Millionen Hörer auf Spotify

Auch der Headliner ist bestätigt. „Wir freuen uns, Gestört aber Geil im Schlosshof begrüßen zu dürfen“, sagt Lilly Scholz von Eventstifter. Es handele sich dabei um Deutschlands erfolgreichstes DJ-Duo. Ob mit mehrfach Edelmetall ausgezeichneten Eigenproduktionen, Remixen für internationale Superstars oder Coverversionen – Gestört aber Geil haben sich laut Scholz einen festen Platz in der europäischen Dancemusic-Szene erarbeitet.

Unter anderem mit Hits wie „Unter meiner Haut“ und „Ich & Du“. Mit mehr als 1,6 Millionen monatlichen Hörern allein auf Spotify, ausverkauften Shows und einem Echo in der Kategorie „Dance National“ zählen sie zu den erfolgreichsten Acts der deutschen Clublandschaft.

Vorverkauf hat begonnen

Ebenfalls Teil des Programms ist DJ Big Tim, eine feste Größe in der nationalen und internationalen Club- und Festivalszene. Mit nahezu 100 Auftritten allein im Jahr 2023 begeisterte er bei renommierten Events wie dem World Club Dome in Frankfurt und dem Sputnik Spring Break. Sein viraler Remix von Peter Fox’ „Zukunft Pink“ inspirierte für mehr als 42.000 TikTok-Videos.