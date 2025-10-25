Beim Open-Air-Event „Just White and Blue“ verwandelt sich im Ludwigsburger Schlosshof alles in die Farben Blau und Weiß. Jetzt ist auch klar, wer auf der Bühne stehen wird.
25.10.2025 - 14:00 Uhr
Der Schlosshof in Ludwigsburg verwandelt sich am 11. September 2026 erneut ganz in Blau und Weiß. Bei der zweiten Auflage des Open-Air-Events „Just White and Blue“ gilt ein Dresscode für beide genannten Farben – egal, ob blaue Jeans und weißes Shirt oder doch eher extravagant im blau-weißen Kleid. Mit Einbruch der Dunkelheit wird sich laut Pressemitteilung der Veranstalter die Schlossfassade zur Leinwand verwandeln.