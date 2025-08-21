Der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block stößt auf großes Interesse. Das bekommt jetzt auch ihr Anwalt zu spüren. Er soll Titel zu Unrecht geführt haben.
21.08.2025 - 17:16 Uhr
Hamburg - Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Anwalt der Unternehmerin Christina Block, Ingo Bott, wegen des Missbrauchs von Titeln. Nach abgeschlossener Vorprüfung sei ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn B. eingeleitet worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.