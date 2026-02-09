Es ist ein international viel beachteter Prozess, den Kritiker als politisch motiviert einstufen. Ein Gericht in Hongkong verhängt gegen den 78-jährigen Medienmogul Jimmy Lai eine lange Haftstrafe.
09.02.2026 - 03:28 Uhr
Hongkong - Ein Gericht in Hongkong hat den Medienmogul und Demokratieaktivisten Jimmy Lai zu einer langen Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Der 78-Jährige war im Dezember wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden.