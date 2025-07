Wer soll frei werdende Stellen am Bundesverfassungsgericht besetzen? Auf dem Tisch liegen drei Personalvorschläge. Aber in der Union rumort es.

dpa 10.07.2025 - 15:00 Uhr

Rom - Kurz vor der Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht an diesem Freitag im Bundestag sucht die Unionsfraktion weiter nach einer gemeinsamen Linie. Kanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte bei einer Reise in Rom an, er werde am Freitagmorgen an der Unionsfraktionssitzung teilnehmen, "die wir haben, um diese Frage noch mal neu zu besprechen". Gegen eine von der SPD nominierte Kandidatin gibt es in der Union Widerstand.