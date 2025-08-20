Ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadt Kassel soll Führerscheine verkauft haben, obwohl die Käufer keine Prüfung abgelegt hatten. Zum Prozessbeginn räumte der 26-Jährige alle Vorwürfe ein.
Kassel - Ein ehemaliger Mitarbeiter der Fahrerlaubnisstelle der Stadt Kassel soll als Mitglied einer Bande Führerscheine verkauft haben, obwohl die Käufer keine Prüfung abgelegt hatten. Der 26-Jährige muss sich heute vor dem Landgericht Kassel wegen des Verdachts der besonders schweren Bestechlichkeit und der Falschbeurkundung im Amt in 112 Fällen verantworten. Der Angeklagte legte zu Beginn des Verfahrens ein Geständnis ab.