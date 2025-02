Nur knapp entging der weltweit bekannte Autor Salman Rushdie dem Tod. Im Eröffnungsplädoyer beschreibt der Staatsanwalt nun den Moment, der Schockwellen in die Welt aussandte.

New York - Im Prozess gegen den Angreifer des Bestsellerautors Salman Rushdie hat die Staatsanwaltschaft die Attacke in erschütternder Detailtiefe beschrieben. Während einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York 2022 sei der vermummte Täter auf die Bühne gestürmt, schilderte Bezirksstaatsanwalt Jason Schmidt nach Angaben der "New York Times" in seinem Eröffnungsplädoyer am Montag im Bezirk Chautauqua im Westen des Bundesstaates.