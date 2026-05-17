Er gilt als enger Vertrauter des geschassten Staatschefs Maduro. Die neue Regierung in Venezuela liefert Alex Saab an die US-Justiz aus - für den Geschäftsmann ist es bereits das zweite Mal.
17.05.2026 - 02:46 Uhr
Caracas - Die Regierung von Venezuelas geschäftsführender Präsidentin, Delcy Rodríguez, hat einen engen Vertrauten des entmachteten Staatschefs Nicolás Maduro an die US-Justiz ausgeliefert. Die amerikanische Justiz werfe Alex Saab zahlreiche Delikte vor, erklärte die dem Justizministerium unterstellte Migrationsbehörde.