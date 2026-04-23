Justizvollzug Verspätungen und Alkohol tabu: So lebt Freigänger Rolf Wagner in Ludwigsburg
Ein Gefangener berichtet von seinen Erfahrungen im Freigängerheim Ludwigsburg. Hier erhält er die Chance, sich auf das Leben in Freiheit vorzubereiten.
Ein Gefangener berichtet von seinen Erfahrungen im Freigängerheim Ludwigsburg. Hier erhält er die Chance, sich auf das Leben in Freiheit vorzubereiten.
Bald geht es nach Hause für Rolf Wagner (Name von der Redaktion geändert). Aller Voraussicht nach zum 1. Mai. Danach kann er wieder gehen, wohin immer er möchte. In seiner Zeit im Gefängnis hat der rund 50-Jährige gelernt, dass das nicht selbstverständlich ist.