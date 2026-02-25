Juventus Turin ist nach der Niederlage im Hinspiel in der Playoffs der UEFA Champions League erneut gegen Galatasaray Istanbul gefordert. Wer überträgt das Rückspiel live im TV und Stream?

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, steht das Rückspiel der Champions-League -Play-offs zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul an. Nach dem spektakulären 5:2-Erfolg im Hinspiel reist der türkische Rekordmeister mit breiter Brust nach Turin. Zwar geriet Galatasaray zunächst in Rückstand, drehte nach der Pause jedoch auf und erspielte sich eine komfortable Ausgangslage. Für Juventus ist die Situation klar: Vor eigenem Publikum braucht die „Alte Dame“ eine Aufholjagd – und wohl ein kleines Fußballwunder –, um doch noch das Ticket für das Achtelfinale zu lösen.

Das Rückspiel in den Champions League-Playoffs zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul findet am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Allianz Stadium in Turin. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Die Infos zum Spiel

Teams : Juventus Turin, Galatasaray Istanbul

: Juventus Turin, Galatasaray Istanbul Wettbewerb : Champions League 2025/26, Playoffs, Rückspiel

: Champions League 2025/26, Playoffs, Rückspiel Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 25. Februar 2026, 21:00 Uhr

: Mittwoch, 25. Februar 2026, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Allianz Stadium, Turin

: Allianz Stadium, Turin Ergebnis im Hinspiel: 5:2 für Galatasaray Istanbul

Wer überträgt Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul im TV?

Die Partie zwischen Juventus Turin und dem Galatasaray Istanbul wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte und überträgt das Spiel Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul auf seinem linearen TV-Kanal DAZN 1 in der Einzelspiel-Option. Bei DAZN 2 läuft das Spiel in der Konferenz.

Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul im Free-TV

Das ZDF bleibt am Mittwochabend die erste Anlaufstelle für alle Fans ohne Pay-TV. Ab 23:00 Uhr läuft im Free-TV die Sendung „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Spiele. Die nächste Ausgabe wird am Mittwoch, 25. Februar 2026, um 23:00 Uhr ausgestrahlt. In der 60-minütigen Sendung sehen Zuschauer alle Tore, Analysen und Interviews des Spieltags. Darüber hinaus bietet das ZDF umfangreiche Highlights und Zusammenfassungen auch online auf ZDF-Mediathek, in der ZDFheute-App sowie auf sportstudio.de an.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul?

Einen kostenlosen Livestream wird es für Partie zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul nicht geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Playoff-Spiel exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. DAZN beginnt um 21 Uhr mit der Übertragung aus Turin.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick: