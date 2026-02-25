Juventus Turin ist nach der Niederlage im Hinspiel in der Playoffs der UEFA Champions League erneut gegen Galatasaray Istanbul gefordert. Wer überträgt das Rückspiel live im TV und Stream?
Am Mittwoch, 25. Februar 2026, steht das Rückspiel der Champions-League-Play-offs zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul an. Nach dem spektakulären 5:2-Erfolg im Hinspiel reist der türkische Rekordmeister mit breiter Brust nach Turin. Zwar geriet Galatasaray zunächst in Rückstand, drehte nach der Pause jedoch auf und erspielte sich eine komfortable Ausgangslage. Für Juventus ist die Situation klar: Vor eigenem Publikum braucht die „Alte Dame“ eine Aufholjagd – und wohl ein kleines Fußballwunder –, um doch noch das Ticket für das Achtelfinale zu lösen.
Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul: Die Infos zum Playoff-Rückspiel
Das Rückspiel in den Champions League-Playoffs zwischen Juventus Turin und Galatasaray Istanbul findet am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Allianz Stadium in Turin. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung verfolgen zu können.