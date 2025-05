Individuelle Einzelanfertigungen, Reparaturen alter Schmuckstücke oder Umarbeitung schöner Erbstücke: Juwelier Sandkühler verfügt neben einem beeindruckenden Schmucksortiment auch über eine eigene Goldschmiede und erfüllt so individuelle Kundenwünsche.

SWMN 20.05.2025 - 09:08 Uhr

Ein Geschenk zum Muttertag, ein Freundschaftsarmband für die beste Freundin, eine schicke Uhr für den Ehemann oder ein einzigartiger Verlobungsring für die wohl wichtigste Frage des Lebens – wer beim Juwelier nach einem passenden Schmuckstück sucht, möchte eine emotionale Nachricht senden und einem besonderen Menschen eine Freude machen. Das Angebot in den Schaufenstern ist breit, alles glitzert und funkelt und die Laufkundschaft sucht zwischen all dem Gold und Silber nach dem passenden Modell. Besonders einzigartig ist jedoch ein ganz individuelles Schmuckstück, das extra für seinen Träger hergestellt wird.

Goldschmiede: Individuellen Schmuck anfertigen lassen

Die Goldschmiede Sandkühler, mit zentraler Werkstatt in Heilbronn, erfüllt Wünsche und zaubert in filigraner Handarbeit mit viel Fingerspitzengefühl traumhafte individuelle Schmuckstücke. Wer ein individuelles Schmuckstück verschenken möchte, oder eines für sich selbst anfertigen lassen will, ist bei Juwelier Sandkühler an der richtigen Adresse. Ob Ringe, Ketten, Armbänder oder Broschen, das Team der Meistergoldschmiede Sandkühler fertigt einzigartigen Schmuck auf Kundenwunsch an.

Schmuck Reparatur: Neuer Glanz für Lieblingsschmuckstücke

Bereits getragenen Schmuck lassen die Experten von Sandkühler in neuem Glanz erstrahlen. Wer seinen Lieblingsschmuck stets trägt, setzt ihn auch äußeren Einflüssen aus und muss so mit Gebrauchsspuren rechnen. An Armbändern und Ketten können neue Verschlüsse angebracht werden, Perlenketten können neu geknotet und gereinigt werden, Ringschienen von alten Ringen können korrigiert oder auch ersetzt werden. Die Goldschmiede Sandkühler nimmt die Schmuckstücke ihrer Kunden in fachmännische Hände und wertet diese mit gekonnten Handgriffen wieder auf.

Aus alt mach neu: Goldschmiede Sandkühler arbeitet Schmuckstücke um

Die Goldschmiede in Heilbronn kann alte Schmuckstücke nicht nur aufwerten und reparieren, die Expertinnen und Experten können aus Erinnerungen auch ganz neuen Schmuck zaubern. Ein Erbstück von der Großmutter, das zahlreiche Erinnerungen birgt, soll als Andenken gewahrt werden, passt jedoch nicht zum persönlichen Stil oder wird aus anderen Gründen einfach nicht getragen? Die Goldschmiede und Edelsteinfasser in der Werkstatt in Heilbronn fertigen aus altem Schmuck ganz neue Lieblingsstücke. So kann eine alte Brosche zu einem schmucken Anhänger an einer Halskette gearbeitet werden oder Steine aus einer Kette finden in einem Ring ihren neuen Platz.

Goldschmiede, Juweliergeschäft und Goldankauf

Der renommierte Juwelier Sandkühler bietet in seinen Filialen in Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Herrenberg und Nürnberg nicht nur wunderschönen Schmuck und schicke Armbanduhren, sondern fertigt auch selbst individuellen Schmuck in seiner Goldschmiede und verkauft „re-loved“ also Second Hand Schmuckstücke. Auch Altgold nimmt das Juweliergeschäft an, denn dies trägt zum Recycling und zur Schonung der Ressourcen bei. Auf die Expertise können sich die Kunden verlassen, in der Goldschmiede beispielsweise arbeiten insgesamt sieben Goldschmiede neben Edelsteinfassern und Gemmologen. Langjährige Erfahrung zeichnet das Team bei Juwelier Sandkühler aus, „denn [die] Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Schmuckstücke nicht nur hundertprozentig richtig eingeschätzt, sondern auch hervorragend aufgearbeitet werden.“ so Geschäftsführer Jan-Philipp Sandkühler.

Weitere Informationen zum Geschäft und seinen Dienstleistungen wie der Goldschmiede finden Interessierte auf der Webseite von Juwelier Sandkühler. Die Goldschmiede befindet sich in Heilbronn, ebenso wie das Juweliergeschäft, das Kunden und Kundinnen in der Kaiserstraße 23/1 finden. In Stuttgart finden Interessierte Juwelier Sandkühler in der Gloria-Passage, Königstraße 20. In Esslingen befindet sich das Geschäft in der Ritterstraße 2, in Ludwigsburg in der Kirchstraße 6 und in Nürnberg in der Königstraße 8.