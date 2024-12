Diesen Samstag feiert der koreanische Supermarkt „K Crush“ im Einkaufszentrum Gerber Eröffnung. Hier kann man Instant Nudelsuppen, koreanische Snacks und Kosmetik kaufen – und die Ramyun-Suppe direkt vor Ort mit frischen Toppings aufbrühen.

Petra Xayaphoum 07.12.2024 - 08:00 Uhr

Beim Softopening des neuen koreanischen Supermarkts am Donnerstag scharten sich viele K-Fans rund um den kleinen Store im Erdgeschoss des Einkaufszentrums Gerber. „K Crush“ schließt an den Hype um den kürzlich im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo eröffneten koreanischen Store „The Korner“ an. Das Sortiment ist ähnlich: koreanische Nudelsuppen, koreanische Snacks, koreanische Süßigkeiten, koreanische Kosmetik, koreanische Softdrinks, koreanische Kleinigkeiten zum Verschenken. Nur ist das Ganze hier knallbunt statt rosa und hat einen anderen Schwerpunkt: die Ramyun-Nudelsuppen.