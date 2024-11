Während Olaf Scholz in Rio beim G20-Gipfel über die Weltlage diskutierte, bröckelte in Berlin die Unterstützung für seine Kanzlerkandidatur. Jetzt steht die Entscheidung an.

Von Michael Fischer, dpa 20.11.2024 - 11:05 Uhr

Berlin - Armutsbekämpfung, Klimakrise, Taurus-Marschflugkörper: Das sind Themen, mit denen sich Kanzler Olaf Scholz in den letzten drei Tagen bei hochsommerlichen Temperaturen beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro beschäftigt hat. Um 10.34 Uhr landete er bei zwei Grad wieder in Berlin. Ab jetzt gibt es für ihn zunächst nur noch eins: die Kanzlerkandidatur der SPD.