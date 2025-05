Kabarett in Kernen

Die Kabarettistin Eva Eiselt präsentiert am Freitag im Bürgerhaus in Kernen feine Ironie und „einen Hauch Wahnsinn“.

Dirk Herrmann 04.05.2025 - 18:00 Uhr

Sie hat schon etliche Auszeichnungen eingeheimst, so den Goldenen Rottweiler 2020 oder den Kabarett- und Kleinkunstpreis der Landeshauptstadt, den Goldenen Stuttgarter Besen, im Jahr 2023. Nun ist Eva Eiselt in Kernen-Rommelshausen zu Gast: Am Freitag, 9. Mai, wird es im Bürgerhaus Kernen lustig. Die Kulturabteilung der Gemeindeverwaltung hat die 49-Jährige engagiert, Titel ihres Programms: „Wenn Schubladen denken könnten.“