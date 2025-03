Die Feuerwehr eilt wegen eines Kabelbrandes zum Rastatter Bahnhof. Dort werden alle Gleise gesperrt - über den ganzen Tag. Nun rollen die Züge wieder.

red/dpa/lsw 07.03.2025 - 17:34 Uhr

Nach einer stundenlangen Sperrung am Bahnhof Rastatt rollen wieder Züge über die Rheintalbahn. „Gerade sind beide Gleise in Rastatt wieder freigegeben worden. Die Züge fahren langsam wieder an, der Bahnverkehr stabilisiert sich“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage. Am Abend sei noch mit Verzögerungen zu rechnen, am Samstag zu Betriebsbeginn werde sich der Verkehr normalisieren.