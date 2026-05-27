Cyberangriffe bedrohen Deutschlands Wirtschaft und Verwaltung – die Bundesregierung will mit neuen Befugnissen für Polizei und BSI gegensteuern.
27.05.2026 - 12:30 Uhr
Berlin - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt (BKA) sollen zusätzliche Werkzeuge in die Hand bekommen, um Cyberangriffe abzuwehren. Dabei geht es unter anderem um die Untersagung des Betriebs informationstechnischer Systeme, von denen eine Gefahr ausgeht, sowie um das Umleiten von Datenverkehr und das Auslesen, Löschen oder Verändern von Daten.