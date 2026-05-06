Der Berufsbildungsbericht gibt einen Überblick über die Lage am Ausbildungsmarkt. Es gibt weiterhin sogenannte Passungsprobleme und viele Menschen ohne Abschluss.
06.05.2026 - 11:44 Uhr
Berlin - Rund 2,76 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 34 haben in Deutschland keinen Berufsabschluss. Das geht aus dem im Bundeskabinett vorgestellten jährlichen Berufsbildungsbericht hervor. Die sogenannte Ungelerntenquote in dieser Altersgruppe lag demnach 2024 bei 18,8 Prozent - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (19 Prozent). Es handelt sich dabei um Erwerbsfähige, die weder eine Berufsausbildung noch einen Hochschulabschluss haben.