Millionen Bürger haben einen Riester-Vertrag. Dabei gilt der als unflexibel und wenig rentabel. Die Bundesregierung bringt Alternativen an den Start.
17.12.2025 - 04:15 Uhr
Berlin - Bürgerinnen und Bürger sollen neue Möglichkeiten bekommen, staatlich gefördert fürs Alter vorzusorgen – mit höheren Renditechancen, aber auch höherem Risiko. Das Kabinett will heute Pläne für eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge beschließen. Der Kern: Alternativen zur immer unbeliebteren Riester-Rente.